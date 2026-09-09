Retiran caballos y burros de recorridos turísticos en Torreón

Como parte de esta estrategia, los animales fueron retirados de las labores de carga y trasladados a un refugio, donde recibirán atención y cuidados

El diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, reconoció la iniciativa impulsada en Torreón para retirar de las actividades turísticas a caballos y burros que durante años fueron utilizados para el traslado de personas en carretas, al considerar que se trata de una medida que favorece tanto al bienestar animal como a quienes dependían económicamente de esta actividad.

El programa, denominado “De la herradura a la moto”, fue presentado recientemente por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, en coordinación con el senador Gabriel Elizondo y otras autoridades, entre ellas el propio legislador Jorge Valdés.

Animales serán trasladados a un refugio

Como parte de esta estrategia, los animales fueron retirados de las labores de carga y trasladados a un refugio, donde recibirán atención y cuidados, mientras que los propietarios recibieron motocicletas para continuar generando ingresos mediante otra actividad.

Valdés destacó que muchos de estos animales ya eran de edad avanzada y habían dedicado buena parte de su vida al trabajo, principalmente en recorridos turísticos, por lo que consideró positivo que ahora puedan retirarse y permanecer en un espacio donde puedan recibir los cuidados necesarios después de años de servicio.

Buscan proteger a los animales sin afectar los ingresos

El legislador del Verde señaló que la medida también representa un paso importante en materia de protección animal, al recordar que la legislación contempla restricciones para evitar que los animales sean sometidos a cargas o actividades que puedan afectar su bienestar.

Por ello, calificó como acertada la decisión del Municipio de Torreón de buscar una alternativa que permita retirar a los ejemplares de estas labores sin dejar desprotegidas a las personas que dependían de ellas.

Finalmente, Jorge Valdés resaltó que este tipo de acciones demuestran que es posible avanzar en la protección y bienestar de los animales sin descuidar el aspecto social, al ofrecer a los antiguos propietarios una herramienta de trabajo que les permita mantener sus ingresos y mejorar sus condiciones laborales.