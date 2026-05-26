Retiran árboles en riesgo tras lluvias en Ramos Arizpe

Protección Civil intensifica operativos para derribar árboles dañados por lluvias y viento, ante riesgo en plazas y vialidades del municipio

Árboles dañados por lluvias y fuertes vientos comenzaron a representar un riesgo en plazas públicas y vialidades de Ramos Arizpe, donde Protección Civil intensificó operativos para derribar ejemplares en peligro de colapso antes de que provoquen accidentes.

El director de Protección Civil Municipal, Francisco Sánchez, informó que durante las últimas horas fueron atendidos diversos reportes ciudadanos relacionados con árboles debilitados, principalmente en espacios públicos con alta concentración de personas.

Uno de los casos ocurrió este lunes en una plaza de la colonia Esmeralda donde inicialmente las maniobras tuvieron que posponerse debido a la realización de un evento político con presencia masiva de asistentes.

El funcionario explicó que brigadistas decidieron retirarse temporalmente para evitar riesgos mientras se desarrollaba la concentración, ya que el derribo de árboles podía representar un peligro para quienes permanecían en la zona.

“Recibimos ese alertamiento hoy en la mañana, acudimos, pero había un evento y preferimos esperar para evitar cualquier incidente”, señaló.

Sánchez indicó que durante el fin de semana ya habían sido retirados al menos tres árboles con riesgo de caer en distintos sectores del municipio, mientras que este lunes se sumarían otros dos ejemplares detectados en plazas públicas.

Añadió que las recientes lluvias y ráfagas de viento han debilitado varios árboles en áreas verdes y vialidades, por lo que se mantienen recorridos preventivos para detectar puntos de riesgo.

El director de Protección Civil llamó a la ciudadanía a continuar reportando árboles dañados, inclinados o estructuras peligrosas a través de las líneas de emergencia, con el objetivo de actuar antes de que ocurra algún accidente.