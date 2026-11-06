Retira síndico poderes legales de subasta a abogados de AHMSA

También pidió invalidar un recurso judicial presentado por uno de ellos, al argumentar que promovió la impugnación sin consultarlo ni recibir autorización

El síndico de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, canceló los poderes legales que tenían siete abogados para intervenir en representación de ambas compañías. La revocación quedó formalizada el 27 de octubre mediante dos escrituras notariales y fue comunicada a la jueza Ruth Haggi Huerta García, responsable de los procedimientos mercantiles de las empresas.

La medida se produce después de que el síndico estableció restricciones a las actuaciones de los representantes legales, quienes debían contar con su autorización antes de realizar cualquier gestión. También pidió invalidar un recurso judicial presentado por uno de ellos, al argumentar que promovió la impugnación sin consultarlo ni recibir autorización expresa.

Cancelan facultades de representación en AHMSA y MINOSA

La revocación fue informada mediante una promoción presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México. Aguilera Gómez notificó que la cancelación de los mandatos quedó asentada en las escrituras públicas 9 mil 481 y 9 mil 482, expedidas el pasado 27 de octubre.

Los abogados que perdieron sus facultades de representación son Jaime René Guerra González, Sergio Cabañas Mier, Román Salazar Castillo, Brandon Alejandro Salgado Díaz, Octavio Ochoa Huerta, Arturo Ramírez Carlock y Gabriel Iván Sarabia Zúñiga. Todos contaban con poderes para intervenir jurídicamente en asuntos relacionados con AHMSA y MINOSA.

Los documentos fueron formalizados ante Víctor Manuel Martínez Morales, titular de la Notaría Pública número 108 del Primer Distrito Registral de Nuevo León. El síndico entregó las escrituras como anexos al expediente judicial, con el propósito de acreditar la terminación de las facultades que anteriormente tenían los siete representantes.

En su comunicación a la autoridad, Aguilera Gómez aseguró que los archivos digitales presentados son copias completas y fieles de los instrumentos notariales originales. La documentación respalda la decisión de retirar los poderes y delimitar las facultades de quienes anteriormente podían intervenir en nombre de las dos compañías.

Busca invalidar recurso de uno de los abogados

La cancelación de los poderes también está relacionada con una controversia por una actuación judicial de Gabriel Iván Sarabia Zúñiga. El abogado presentó un recurso de revocación contra un acuerdo del 14 de octubre de 2026, ostentándose como representante legal de AHMSA, sin que el síndico hubiera autorizado esa intervención.

Al responder un requerimiento de la jueza, Aguilera Gómez manifestó que desconocía previamente la presentación del recurso y que tampoco había otorgado autorización expresa para promoverlo. Por esa razón, solicitó que la impugnación sea considerada como no presentada, al sostener que el abogado actuó sin facultades para realizar esa gestión específica.

Como sustento de su postura, recordó que el 10 de septiembre de 2026 notificó formalmente a los siete abogados que debían abstenerse de efectuar cualquier trámite, negociación, promoción o actuación en representación de AHMSA y MINOSA sin recibir primero su consentimiento.

La instrucción quedó asentada en el instrumento público 37 mil 884, elaborado por el titular de la Correduría Pública número 31 de la Ciudad de México. El documento fue incorporado al expediente mercantil el 29 de septiembre, por lo que el síndico sostiene que los abogados conocían las limitaciones establecidas para ejercer sus anteriores mandatos.

Aguilera Gómez invocó también el artículo 2562 del Código Civil Federal, que obliga a los mandatarios a cumplir las instrucciones de quien les confiere facultades de representación. Esta disposición establece que deben sujetarse a las indicaciones recibidas y no pueden proceder contra las instrucciones expresamente comunicadas.

Con base en esos antecedentes, el síndico pidió a la jueza Ruth Haggi Huerta García desconocer el recurso promovido por Sarabia Zúñiga y tenerlo por no presentado. La solicitud permanece sujeta a resolución judicial, que deberá determinar si procede conforme a las constancias incorporadas al expediente de AHMSA y MINOSA.