Resultan tres heridos tras explosión en plaza comercial

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, informó que el incidente ocurrió cuando un autotanque abastecía de gas al establecimiento

Una explosión registrada este miércoles en un negocio de comida ubicado dentro de una plaza comercial del bulevar Venustiano Carranza, en el cruce con Chihuahua, en la colonia República Oriente, dejó al menos tres personas lesionadas y al conductor de un autotanque de gas LP detenido mientras se realizan los peritajes correspondientes.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, informó que el incidente ocurrió cuando un autotanque abastecía de gas al establecimiento y se produjo una fuga que habría generado una acumulación en los ductos del inmueble.

De acuerdo con la primera evaluación, una chispa, un flamazo o alguna fuente de calor habría provocado la explosión dentro del negocio.

“Hubo un incidente que involucra a un autotanque de gas LP al estar surtiendo en este negocio de comida; hay una fuga de gas, se hace una acumulación en alguno de los ductos y, al tener un flamazo, chispa o algo caliente, es lo que provoca la explosión”, explicó.

Una de las personas lesionadas fue trasladada en código rojo debido a la gravedad de sus heridas, mientras que otra fue atendida en código amarillo y sus lesiones no comprometían su vida.

También se reportó a un menor con una lesión en la frente. Bomberos de Saltillo y personal de Protección Civil municipal y estatal acudieron al sitio para controlar la emergencia y asegurar el autotanque.

Durán explicó que, al tratarse de un incidente relacionado con hidrocarburos, el vehículo deberá ser trasladado a un lugar seguro para realizar el trasvase del gas a otra unidad y posteriormente permanecerá bajo resguardo de la Policía Municipal.

El conductor del autotanque quedó detenido mientras la Fiscalía General del Estado determina las causas de la explosión y establece si la responsabilidad corresponde a la empresa distribuidora de gas o a las instalaciones del propio establecimiento.

El funcionario señaló que hasta el momento no se puede establecer si la fuga se originó durante el suministro del combustible o por una falla en la instalación interna del negocio.

Protección Civil ordenó el cierre del establecimiento afectado y de negocios contiguos mientras se realizan las revisiones estructurales, eléctricas y de las instalaciones de gas.

Durán indicó que la parte frontal del inmueble quedó severamente dañada, por lo que será necesario realizar trabajos de reparación antes de que pueda volver a operar.

Una heladería y un laboratorio ubicados en la misma zona tampoco podrán abrir durante este miércoles y su reapertura dependerá del resultado de los peritajes y de la evaluación de las condiciones de seguridad.

La Fiscalía del Estado ya inició las diligencias correspondientes y será el dictamen pericial el que determine la causa exacta de la explosión y las posibles responsabilidades.