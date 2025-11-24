Resulta un éxito carrera 5K ‘Coahuila Seguro’

Organizadores señalaron que se ampliaron 300 lugares ante la fuerte demanda registrada desde el pasado viernes, por participar en la carrera

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con una participación superior a la esperada, la carrera 5K “Coahuila Seguro” organizada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado resultó todo un éxito, afirmó el titular de la FGE, Federico Fernández Montañez.

El funcionario señaló que se debieron ampliar 300 lugares adicionales ante la demanda de lugares durante las 48 horas previas a la competencia, que tuvo como recorrido el circuito del Paseo Saltillo este domingo.

“El clima de seguridad en el estado nos permite hacer estas actividades que quizás en otros lados no se pueden hacer, en otros estados, en otros municipios. Yo siempre lo he dicho, la premisa es que todos cuidamos Coahuila”.

La competencia inició a las 8:00 horas en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la Avenida Universidad, donde cientos de participantes, entre elementos de las corporaciones municipales y estatales e integrantes de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

El ganador absoluto de la rama varonil con un tiempo de 14’11”, el monclovense Ulises Loza, destacó la organización del evento, y la participación de las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales.

Fernández Montañez dijo que la gran respuesta que se obtuvo obliga a que el próximo año la organización mejore y se amplíe el cupo.