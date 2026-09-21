Resulta motociclista herido tras choque en Topochico

Un automovilista invadió el carril del motociclista al dar vuelta en un retorno en la intersección de Nazario Ortiz y Abraham Cepeda.

Un motociclista resultó lesionado después de que un automóvil invadiera su trayectoria en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abraham Cepeda, en la colonia Topochico.

El afectado fue identificado como Conrado de Jesús Veles González, de 29 años, quien circulaba en una motocicleta con dirección hacia Francisco Coss.

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, Carlos Valdés Rodríguez, de 21 años, conducía un Chevrolet Beat por Nazario Ortiz Garza, en dirección hacia Jesús Valdés Sánchez.

Al llegar al retorno para incorporarse a Abraham Cepeda, el conductor realizó una maniobra y presuntamente no tomó las precauciones necesarias, por lo que terminó cruzándose en la trayectoria de la motocicleta.

El impacto provocó que Veles González cayera sobre el pavimento y sufriera diversos golpes. Familiares de los dos conductores acudieron al lugar para conocer lo ocurrido.

Aunque se indicó que el motociclista no presentaba lesiones de gravedad, requirió valoración médica. Las partes llegaron a un convenio para cubrir los daños y los gastos médicos, después de lo cual el lesionado fue trasladado a un hospital.