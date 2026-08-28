Resulta lesionado tras volcar sobre la vía a Ramos Arizpe

Un joven de 28 años fue trasladado al IMSS tras salir del camino y volcar sobre el libramiento Óscar Flores Tapia de madrugada.

Un hombre de 28 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente durante la madrugada de este jueves sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe.

El reporte se recibió alrededor de las 5:30 de la mañana. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron un automóvil Nissan fuera de la carretera y nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo salió del camino y posteriormente volcó, hasta terminar en posición normal. El conductor ya se encontraba fuera de la unidad cuando llegaron los paramédicos.

El hombre estaba consciente y presentaba diversos golpes. Sus signos vitales se encontraban estables, pero fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para recibir valoración médica.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas de la salida del camino.