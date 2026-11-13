Resulta lesionado conductor tras choque en calzada Antonio Narro

Un vehículo Nissan Sentra se impactó contra un camión de transporte de personal, movilizando a elementos de Bomberos y Policía del Estado.

Un automóvil Nissan Sentra terminó impactado contra un camión de transporte de personal en la calzada Antonio Narro, en un tramo ubicado antes de llegar a la universidad.

El conductor del vehículo fue identificado como David Fabela Martínez, de 28 años, quien resultó lesionado tras el accidente ocurrido en ese sector.

Al recibir el reporte, personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para atender a los involucrados y revisar sus condiciones de salud.

Atención prehospitalaria y peritaje vial

Durante la valoración se estableció que David era el único que requería traslado médico, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención.

La unidad que conducía portaba placas FHW 744 C, mientras que el camión de personal permaneció en el sitio a la espera de las autoridades.

Personal de la Policía del Estado se encargó de tomar conocimiento y realizar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades y establecer quién deberá cubrir los daños y gastos médicos.