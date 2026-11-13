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Resulta lesionado conductor tras choque en calzada Antonio Narro

Por: INFO 7

12 Noviembre 2026, 21:55

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Un vehículo Nissan Sentra se impactó contra un camión de transporte de personal, movilizando a elementos de Bomberos y Policía del Estado.

Resulta lesionado conductor tras choque en calzada Antonio Narro

Un automóvil Nissan Sentra terminó impactado contra un camión de transporte de personal en la calzada Antonio Narro, en un tramo ubicado antes de llegar a la universidad.

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El conductor del vehículo fue identificado como David Fabela Martínez, de 28 años, quien resultó lesionado tras el accidente ocurrido en ese sector.

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Al recibir el reporte, personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para atender a los involucrados y revisar sus condiciones de salud.

Atención prehospitalaria y peritaje vial

Durante la valoración se estableció que David era el único que requería traslado médico, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención.

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La unidad que conducía portaba placas FHW 744 C, mientras que el camión de personal permaneció en el sitio a la espera de las autoridades.

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Personal de la Policía del Estado se encargó de tomar conocimiento y realizar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades y establecer quién deberá cubrir los daños y gastos médicos.

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