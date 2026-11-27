Bomberos atendieron y llevaron a un hospital al conductor de 26 años, mientras la Guardia Nacional tomó conocimiento del percance vial.

La estructura metálica de una barrera de contención terminó incrustada en un automóvil luego de que su conductor perdiera el control y se saliera del camino en el libramiento norponiente, accidente que dejó a un joven lesionado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en el kilómetro 13+300, en el tramo con dirección a Zacatecas, donde Aldrich Adalberto, de 26 años, transitaba cuando sobrevino el percance.

Dinámica del percance y posible influencia de la neblina

Las primeras indagatorias señalan que la neblina que se registraba en la zona pudo haber influido en el accidente, debido a que el conductor habría perdido el control de la unidad y se desplazó hacia el costado derecho de la carretera.

El automóvil terminó fuera de la carpeta asfáltica y chocó contra la barrera de protección. Debido a la fuerza del impacto, uno de los segmentos metálicos se introdujo por la parte frontal de la unidad y avanzó hasta alcanzar el espacio ocupado por el conductor.

Atención médica y diligencias de la Guardia Nacional

Como consecuencia, el joven sufrió una fractura expuesta en una pierna, lesión que requirió la intervención de los cuerpos de emergencia. Personal de Bomberos acudió al sitio para atenderlo y posteriormente trasladarlo a un hospital de la ciudad.

Elementos de la Guardia Nacional también se presentaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y efectuar las actuaciones correspondientes. Las condiciones de visibilidad al momento del accidente forman parte de los factores considerados en las primeras investigaciones.