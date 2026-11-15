Resulta ileso conductor tras aparatosos daños en volcadura vial

La unidad obstruyó uno de los carriles de circulación mientras una grúa realizaba las maniobras de retiro en la vialidad de Saltillo.

Una dormitada mientras conducía habría provocado que un automovilista perdiera el control de su vehículo y terminara volcado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Villa Universidad.

El percance ocurrió antes de las 6:00 horas, cuando Julián Espinoza conducía un automóvil MG 5, con placas FCN006D, en dirección de norte a sur. El hombre regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral.

Causa del percance y estado del conductor

Al explicar lo sucedido a los agentes de Tránsito Municipal, el conductor señaló que se encontraba cansado y presuntamente se quedó dormido por unos instantes, situación que ocasionó que perdiera el control del volante.

La unidad se proyectó contra el camellón divisorio y posteriormente terminó volcada sobre uno de sus costados, lo que generó la movilización de las autoridades para atender el reporte.

Pese a los daños que presentó el automóvil, Julián logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones que requirieran atención médica, por lo que recibió apoyo de sus familiares.

Afectación vial y retiro de la unidad

El vehículo obstruyó uno de los carriles del periférico mientras se realizaban las maniobras para retirarlo con una grúa. La situación provocó congestionamiento vehicular hasta que la circulación pudo ser liberada.