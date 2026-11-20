El Gobierno Municipal de Saltillo cerrará Venustiano Carranza de Jesús Acuña Narro a periférico Echeverría y sugiere López Zertuche y Abasolo.

Con motivo del desfile conmemorativo del 20 de noviembre, el Gobierno Municipal de Saltillo anunció restricciones a la circulación vehicular en ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, a partir de las 6:00 de la mañana de este viernes.

El cierre comprenderá el tramo que va de la calle Jesús Acuña Narro hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez, por lo que se recomienda a los automovilistas organizar sus recorridos con anticipación.

Rutas alternas y objetivo del operativo vial

Para evitar congestionamientos, las autoridades municipales sugieren utilizar como vías alternas los bulevares Isidro López Zertuche y Nazario S. Ortiz Garza, así como la calle Mariano Abasolo.

La medida tiene como finalidad permitir el paso de los contingentes y garantizar la seguridad de los participantes y de las familias que acudirán a disfrutar de esta tradicional celebración.

Despliegue de Tránsito Municipal y recomendaciones

Elementos de Tránsito Municipal estarán distribuidos en diferentes puntos para orientar a los conductores y agilizar la movilidad en las calles aledañas.

Asimismo, se pidió respetar los señalamientos preventivos y seguir las indicaciones del personal operativo, a fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del desfile.