Restaurantes de Saltillo elevan ventas 20% por festejos de mayo

Además, indicó que el reciente puente vacacional y el programa Coahuila Restaurant Week también ayudaron a incrementar la actividad comercial.

Los festejos del mes de mayo dejaron una derrama económica superior a los 9.6 millones de pesos para el sector restaurantero de Saltillo y la región Sureste, cifra que representó un incremento del 20 por ciento respecto al año pasado, informó Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Coahuila.

El líder empresarial explicó que desde el sábado previo al 10 de mayo comenzaron a registrarse reservaciones importantes para desayunos, comidas y cenas, mientras que el domingo continuó una alta afluencia de familias en restaurantes de la región.

Detalló que durante 2025 la derrama económica por esta celebración fue cercana a los 8 millones de pesos, por lo que el comportamiento registrado este año superó las expectativas del sector.

García Reyes señaló que además de las celebraciones familiares, durante los días posteriores continuaron realizándose convivios organizados por escuelas, empresas y dependencias gubernamentales, tanto en restaurantes como mediante servicios de catering, lo que mantuvo el movimiento económico para el gremio.

Aunado a ello, indicó que el reciente puente vacacional y el programa Coahuila Restaurant Week también ayudaron a incrementar la actividad comercial en el sector gastronómico de Saltillo.

Precisó que únicamente Restaurant Week generó ventas cercanas a 1.6 millones de pesos mediante menús promocionales, además del impacto derivado de eventos masivos realizados en la ciudad, como actividades organizadas por instituciones educativas que atrajeron visitantes y elevaron el consumo en restaurantes.

El dirigente de CANIRAC adelantó que el programa Restaurant Week tendrá una segunda edición después del regreso a clases, temporada considerada complicada para el sector debido a la disminución en el gasto familiar.

También informó que más de 150 restaurantes ya reciben capacitación rumbo al Mundial de Futbol, con el objetivo de adaptar promociones, experiencias y servicios ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante la justa deportiva.