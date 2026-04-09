Restauranteros ofrecerán una mejor ofertas con el Restaurant Week

Más de 70 restaurantes ofrecerán precios accesibles y recorridos gastronómicos del 26 de abril al 3 de mayo para impulsar el sector

El Ayuntamiento de Saltillo y la Canirac local invitan a participar en el Restaurant Week 2026, donde más de 70 establecimientos restauranteros ofrecerán opciones de menús con precios especiales y organizarán recorridos gastronómicos.

Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac Saltillo, dijo que este festival tiene como finalidad difundir la propuesta culinaria de la región, y se celebrará durante la segunda quincena de abril, del 26 de abril al 3 de mayo.

“Buscamos que en las épocas de consumo bajo, el gremio restaurantero también salga y ponga su granito de arena, y que busquemos un beneficio no en el costo del platillo, pero sí en el volumen y en la circulación que tengamos en las mesas”, dijo García Reyes.

Explicó que a través de la plataforma https://coahuilarestaurantweek.com/, se pueden ver los menús de los restaurantes afiliados, que se espera superen la cifra de 70, de los cuales entre 15 y 20 pertenecen a la región centro, otros establecimientos de Parras y el resto de Saltillo.

Dijo que lo que se pretende es que los restaurantes que tienen un ticket promedio de consumo de entre 700 y 900 pesos tengan un menú de 549, y de acuerdo con el costo promedio del consumo, puedan llegar a precios de 149 pesos, pues el objetivo es que esta estrategia abarque desde restaurantes de alta cocina hasta cafeterías y taquerías.

Durante la presentación estuvo la directora de Turismo municipal, Lydia María González Rodríguez; Liliana Alvarado Cantú, directora de Promoción y representante de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; Blas Gentiloni Arizpe, representante de Il Mercato y Sergio Treviño González, tesorero de la Canirac Región Sureste.