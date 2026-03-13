Restauranteros de Saltillo reportan alza del 40% en Cuaresma

La temporada de Cuaresma se caracteriza por un aumento potencial en la venta de mariscos, lo que se traduce en ganancias adicionales

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La temporada de Cuaresma ha impulsado significativamente las ventas de los restaurantes en Saltillo, con un incremento del 40% en comparación con periodos regulares, según informó Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la ciudad.

García Reyes señaló que la inclusión de platillos específicos para esta temporada en los menús ha sido una estrategia exitosa. "En las últimas dos semanas, que ya tenemos los primeros reportes, estamos teniendo un 40 por ciento de ventas más a las regulares", declaró. Además, un 15 por ciento de los 300 agremiados a la CANIRAC en Saltillo han incorporado menús de Cuaresma, respondiendo a la creciente demanda de los clientes.

Esta tendencia no solo se observa en restaurantes tradicionales, sino que también ha beneficiado a los comedores industriales. La temporada de Cuaresma se caracteriza por un aumento potencial en la venta de mariscos, lo que se traduce en ganancias adicionales de hasta un 40% para los establecimientos.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta de los comensales y con la iniciativa de nuestros afiliados para ofrecer opciones gastronómicas acordes a esta época del año", concluyó García Reyes.