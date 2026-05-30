Restauranteros de Coahuila, esperan recibir turistas mundialistas

Más de 150 restaurantes de la región sureste de Coahuila han sido capacitados para fortalecer la calidad de la atención que brindan a los visitantes

Más de 150 restaurantes de la región sureste de Coahuila han sido capacitados para fortalecer la calidad de la atención que brindan a los visitantes que podrían arribar durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, informó Isidro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Coahuila.

El dirigente explicó que, desde hace dos meses, el sector restaurantero ha trabajado de manera coordinada con las secretarías de Turismo estatal y municipal en el desarrollo de una estrategia orientada a optimizar la experiencia de los comensales nacionales y extranjeros que visiten la región, aprovechando su cercanía con Monterrey, una de las sedes del torneo mundialista.

Detalló que las capacitaciones han abarcado temas relacionados con la atención al cliente, el uso adecuado de la imagen institucional y la promoción vinculada al Mundial, así como estrategias destinadas a generar sinergias con las actividades turísticas que serán impulsadas por los gobiernos estatal y municipal durante el evento deportivo.

García señaló que también se encuentra en desarrollo una plataforma digital mediante la cual los establecimientos participantes podrán difundir sus menús, promociones e información de contacto a través de redes sociales y herramientas tecnológicas que faciliten la interacción con los visitantes.

Asimismo, indicó que algunos restaurantes preparan promociones y menús temáticos relacionados con el Mundial; sin embargo, el objetivo principal consiste en garantizar que los establecimientos cuenten con las condiciones necesarias para que los aficionados puedan disfrutar de los partidos en un entorno adecuado.

“Lo importante es generar las condiciones para que los visitantes puedan ver los encuentros de la Selección Mexicana y otros juegos importantes dentro de los restaurantes”, comentó.

El representante de Canirac agregó que también existe coordinación con organismos empresariales de Nuevo León con el propósito de buscar presencia en actividades como el Fan Fest que se llevará a cabo durante la justa mundialista.

Finalmente, destacó que la preparación del sector gastronómico forma parte de una estrategia integral orientada a aprovechar la derrama económica que podría generar este evento internacional en Coahuila, particularmente en la región Sureste.