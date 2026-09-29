Restaurante de Arteaga incorpora menú en Sistema Braille

Con esta incorporación, La Calandria se convierte en el segundo establecimiento del municipio que ofrece su menú en Braille

Como parte de las acciones para mejorar la inclusión, autoridades de Arteaga entregaron menús en Sistema Braille al restaurante La Calandria, ubicado en la cabecera municipal. La entrega fue encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales.

Segundo restaurante de Arteaga con menú en Braille

Con esta incorporación, La Calandria se convierte en el segundo establecimiento del municipio que ofrece su menú en Braille, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan conocer directamente las opciones disponibles y elegir sus alimentos de manera independiente.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para impulsar medidas que faciliten el acceso y la participación de las personas con discapacidad en distintos espacios y servicios de Arteaga.