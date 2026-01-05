Restauran retrato de Johan Gael tras acto de vandalismo

La imagen muestra una proyección de cómo luciría actualmente el menor y forma parte de los esfuerzos de búsqueda y visibilización del caso

Un retrato de Johan Gael, niño desaparecido, fue vandalizado recientemente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, hecho que generó indignación entre familiares y ciudadanos. La imagen, que mostraba una proyección de cómo luciría actualmente el menor, forma parte de los esfuerzos de búsqueda y visibilización del caso, por lo que el daño causado fue considerado una falta de respeto hacia la familia y la comunidad solidaria.

¿Dónde se ubica el mural de Johan Gael y qué ocurrió?

El mural se localiza sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en la colonia Valle de las Flores, donde personas desconocidas borraron parcialmente el rostro del menor. Tras la denuncia pública realizada por los padres de Johan Gael, durante este fin de semana la imagen fue restaurada, devolviéndole su forma original y manteniéndola como un símbolo de esperanza. No es la primera vez que el retrato sufre daños, ya que en ocasiones anteriores también había sido alterado.

El significado del retrato para la familia

Los padres del menor señalaron que, pese a estos actos, continuarán manteniendo visible el mural con la esperanza de que algún día Johan Gael pueda verlo y regresar a casa. Reconocieron que estar expuestos implica riesgos, pero recalcaron que el retrato representa amor, resistencia y la firme creencia de que su hijo será encontrado, además de hacer un llamado a la sociedad para respetar este tipo de expresiones que buscan mantener viva la memoria de los niños desaparecidos.