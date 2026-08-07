Restablecen acceso y servicio eléctrico tras tormenta en Arteaga

Personal de Protección Civil y Bomberos trabajó con maquinaria pesada para liberar la vialidad y restablecer el suministro de energía eléctrica.

Las intensas lluvias registradas la tarde del martes provocaron deslaves y el arrastre de tierra y rocas sobre el camino que comunica las comunidades de Los Tomates y El Arbolito, en el Cañón de Nuncio, lo que afectó temporalmente la circulación y el acceso a esa zona rural del municipio de Arteaga.

Ante la contingencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga desplegaron un operativo desde las primeras horas de este miércoles para retirar el material acumulado con apoyo de maquinaria pesada y restablecer el paso vehicular.

Como parte de las labores de atención también se trabajó para recuperar el suministro de energía eléctrica en las comunidades afectadas, servicio que quedó restablecido una vez concluidas las maniobras.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, instruyó mantener la atención inmediata a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones y reforzar la vigilancia en los caminos rurales para prevenir nuevos riesgos.

Las autoridades municipales informaron que actualmente la zona no presenta afectaciones activas; sin embargo, personal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente debido a las condiciones meteorológicas y exhortó a la población a extremar precauciones al transitar por caminos de la sierra durante la temporada de lluvias.