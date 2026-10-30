Responsabilizan a conductor por atropello mortal en Saltillo

La Fiscalía determinó mediante peritajes que el automovilista tuvo responsabilidad en el accidente ocurrido sobre bulevar Otilio González, frente a una escuela

El conductor involucrado en el atropellamiento de una mujer de aproximadamente 50 años sobre el bulevar Otilio González fue señalado como responsable del accidente por los peritos de la Fiscalía General de Coahuila, pese a que la víctima cruzaba la vialidad cerca de un puente peatonal.

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz, confirmó que la carpeta de investigación fue judicializada y que el automovilista enfrenta un proceso penal por homicidio culposo. Un juez de control le impuso como medida cautelar la presentación periódica.

El accidente ocurrió la mañana del lunes 26 de octubre, frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Nueva Imagen, donde la mujer fue embestida por una camioneta Chevrolet cuando intentaba cruzar la vialidad.

Loera Ruiz explicó que los peritos analizaron las circunstancias del atropellamiento y determinaron que la conducta del automovilista fue el factor al que debía atribuirse la responsabilidad, aun cuando existía infraestructura peatonal cercana.

Uno de los elementos considerados fue que el accidente ocurrió en una zona escolar, donde los conductores deben reducir la velocidad. El funcionario aclaró que esta circunstancia no constituye por sí misma una agravante, pero sí fue tomada en cuenta en el dictamen pericial.

El delegado precisó que tanto peatones como automovilistas tienen obligaciones al utilizar la vía pública y que la existencia de un puente peatonal no libera automáticamente al conductor de responsabilidad cuando otros factores contribuyen al accidente.

Al tratarse de un homicidio culposo, las partes tienen la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio conforme a la legislación aplicable. Sin embargo, la Fiscalía no interviene en la negociación de sus condiciones, por lo que el procedimiento continúa ante el Poder Judicial.