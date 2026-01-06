Responderá banda de colombianos a las autoridades de Coahuila

Se informó que tras la detención se investiga la participación de varios cómplices, ya que se presume que se trata de una banda organizada

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con una orden de aprehensión en contra de una mujer de nacionalidad colombiana, detenida en la Ciudad de México, quien está acusada de pertenecer a una banda de ladrones que habría atracado al menos dos viviendas en Saltillo.

La mujer fue identificada como Jennifer “N”, de 33 años, y fue detenida en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en un mercado de la colonia Peralvillo, cuando circulaba a bordo de un vehículo con placas sobrepuestas.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre posibles cómplices?

El delegado de la FGE en la región Sureste, Julio Loera Ruiz, informó que tras la detención se investiga la participación de varios cómplices, ya que se presume que se trata de una banda organizada dedicada a este tipo de atracos domiciliarios.

“Tenemos identificadas a varias personas, por la reserva que nosotros tenemos debemos guardar algunos datos, pero sí son varias personas que no son originarias de aquí, que vienen y tienen una manera muy sofisticada de operar”, señaló.

¿Cómo operaba la banda en Saltillo?

De acuerdo con la investigación, la detenida y sus presuntos cómplices ingresaron a una zona residencial al norte de Saltillo, donde sustrajeron de al menos dos viviendas joyas y diversas pertenencias, cuyo valor no ha sido especificado, aunque se presume que es elevado.

Las autoridades señalaron que este tipo de delincuentes utilizan tecnología sofisticada para clonar tarjetas de acceso, además de verificar domicilios deshabitados para ingresar y cometer los robos.

¿Qué alerta emitió la FGE sobre fraudes en redes sociales?

Loera Ruiz también advirtió sobre delincuentes que utilizan redes sociales para extorsionar y defraudar a personas mediante operaciones de compra-venta en plataformas como Facebook Marketplace.

Indicó que los responsables emplean videos e información para presionar a las víctimas, a quienes engañan con amenazas atribuidas falsamente a supuestos integrantes del crimen organizado.