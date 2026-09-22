Respaldan regulación de celulares en escuelas de Coahuila

Por: Irene Zapata 21 Septiembre 2026, 20:46 Compartir

Morales Núñez consideró adecuada la forma en que fue anunciada la medida y coincidió con el planteamiento de regular el uso indiscriminado de pantallas

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La diputada Luz Elena Morales Núñez manifestó su respaldo a la disposición anunciada este lunes por la Secretaría de Educación Pública para restringir el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar en primarias y secundarias. La medida está prevista para entrar en vigor el 3 de noviembre. Congreso estará atento a las disposiciones federales La legisladora señaló que el Congreso de Coahuila estará atento a las disposiciones que establezcan las autoridades federales en materia educativa y recordó que, en semanas anteriores, se realizaron algunos foros para abordar precisamente el uso de teléfonos celulares al interior de las aulas. Morales Núñez consideró adecuada la forma en que fue anunciada la medida y coincidió con el planteamiento de regular el uso indiscriminado de pantallas, bajo los criterios expuestos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Buscan evitar interferencias en el proceso educativo Señaló que el objetivo debe ser establecer reglas que permitan hacer un uso responsable de los dispositivos y evitar que su utilización interfiera con el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes.