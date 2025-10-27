Respalda creación de ley integral para regular anexos

La diputada del PRI, Edna Dávalos, expresó su respaldo a la iniciativa de ley que busca regular el funcionamiento de los anexos en Coahuila, al considerar que se trata de un tema delicado que requiere atención y supervisión.
Señaló que la propuesta ya fue turnada a la Comisión de Gobernación, donde será analizada a fondo antes de pasar al Pleno del Congreso.
Dávalos destacó la importancia de contar con una legislación integral que garantice la seguridad y el trato digno de las personas que acuden a estos centros de rehabilitación, ya que muchas veces ponen su vida en manos de quienes los dirigen.
Afirmó que los diputados revisarán la iniciativa con responsabilidad y sensibilidad, con el propósito de fortalecer el marco legal y brindar mayor protección a los usuarios y sus familias.