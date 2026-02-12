Respalda alcalde Javier Diaz propuesta de filtros psicológicos

Subrayó la importancia de que exista claridad sobre el origen de los recursos utilizados en campañas electorales, especialmente ante antecedentes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, respaldó las declaraciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas respecto a la necesidad de que quienes aspiren a una diputación o a otros cargos públicos sean sometidos a filtros psicológicos y mentales, con el objetivo de garantizar que sean perfiles aptos y capacitados para representar a la ciudadanía en el Congreso del Estado.

El mandatario estatal planteó que las autoridades electorales deberían aplicar este tipo de evaluaciones para asegurar que los candidatos cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar el cargo.





En ese sentido, Díaz González señaló que los partidos políticos deben actuar con responsabilidad al postular perfiles íntegros y preparados, evitando candidaturas de dudosa procedencia.

Asimismo, subrayó la importancia de que exista claridad sobre el origen de los recursos utilizados en campañas electorales, especialmente ante antecedentes registrados en otras entidades del país, donde han surgido cuestionamientos sobre el financiamiento y la idoneidad de algunos aspirantes.