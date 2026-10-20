Resguardan a hermanos de agresores de secundaria de Torreón

Por el momento, los dos menores relacionados con el caso de la secundaria de Torreón permanecen bajo protección institucional

Dos menores de edad, hermanos de los presuntos agresores involucrados en los hechos registrados en la Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, fueron puestos bajo resguardo institucional como medida de protección mientras las autoridades evalúan las condiciones de su entorno familiar.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, confirmó que ambos menores permanecen bajo cuidado de las instituciones de protección infantil, con el propósito de salvaguardar su integridad y revisar si cuentan con familiares que puedan ofrecerles un entorno seguro.

“Estoy enterada de que están institucionalizados, pues primero para cuidar su entorno, revisar bien su red familiar”, declaró.

La presidenta del DIF explicó que estas medidas corresponden a los mecanismos de protección que aplica la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) cuando se identifica una situación que puede representar un riesgo para los menores.

Evaluarán condiciones para reintegrarlos a su familia

Salinas Valdés señaló que la prioridad de las autoridades es procurar que los niños puedan regresar a un entorno familiar seguro, siempre que existan las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

Explicó que, durante estos procedimientos, se revisa la posibilidad de que abuelos, tíos, padres u otros integrantes de la familia puedan asumir su cuidado.

“La intención siempre, tanto de la PRONNIF como del DIF, es no quitar niños por quitar o institucionalizarlos de una manera arbitraria, sino simplemente cuando vemos que ellos están corriendo algún riesgo, sí tenemos que tomarlos bajo nuestro cuidado para cuidarlos, para protegerlos, ver bien su entorno familiar”, expresó.

La funcionaria agregó que, cuando se identifica una red de apoyo adecuada, se busca la reintegración familiar y, en caso necesario, se brinda orientación y acompañamiento a quienes asumirán el cuidado de los menores.

“Para nosotros lo más importante es que los niños regresen a sus casas, que regresen a su entorno familiar con los abuelos, con los tíos, con los padres”, destacó.

Por el momento, los dos menores relacionados con el caso de la secundaria de Torreón permanecen bajo protección institucional, mientras continúa la valoración de su situación familiar.

Mantienen atención emocional en secundaria de Torreón

La presidenta del DIF Coahuila también informó que continúa el trabajo de acompañamiento y contención emocional dentro de la Secundaria General número 13 del ejido La Unión.

Explicó que las acciones están dirigidas a estudiantes, maestros y familiares, ante las afectaciones emocionales derivadas de los hechos ocurridos en el plantel.

“Estamos en toda la contención emocional en la escuela con los alumnos, con los maestros, con los familiares para fortalecer ahí el entorno social”, señaló.

Salinas Valdés destacó que el Gobierno de Coahuila mantiene estrategias de prevención de la violencia y fortalecimiento de habilidades socioemocionales, entre ellas Impulsores de Paz, Cultura de Paz y la materia Ser Más.

Cerca de 40 menores han ingresado a centros de asistencia social en Saltillo

En relación con la atención a niñas y niños que requieren protección institucional, Liliana Salinas dio a conocer que durante este año aproximadamente 40 menores han ingresado a las casas de asistencia social ubicadas en Saltillo.

“Ahorita nosotros en nuestras casas han entrado aproximadamente como unos 40 entre niños y niñas, nada más en las casas de atención social de Saltillo”, indicó.

La funcionaria explicó que estos espacios forman parte de los mecanismos de atención para menores que necesitan permanecer temporalmente bajo el cuidado de las instituciones, mientras se determina su situación familiar.

Salinas Valdés consideró necesario reforzar el trabajo con madres, padres y cuidadores mediante estrategias de crianza positiva, atención emocional y prevención de la violencia desde el entorno familiar.

Señaló que la participación de las familias resulta fundamental para identificar situaciones de riesgo, atender las necesidades emocionales de niñas, niños y adolescentes y fortalecer las condiciones de protección dentro de los hogares.