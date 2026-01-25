Rescatan con vida a dos jóvenes en el Cañón de San Lorenzo

Iniciaron su recorrido cerca de las 13:00 horas, sin embargo al caer la noche perdieron la orientación dentro del cañón, por lo que optaron por solicitar apoyo

Dos jóvenes que se extraviaron durante una caminata en el Cañón de San Lorenzo fueron localizados y rescatados con vida por cuerpos de emergencia de Saltillo, tras un operativo nocturno que se extendió por más de seis horas.

Activan operativo de búsqueda durante la noche

El reporte de personas extraviadas se recibió alrededor de las 20:00 horas del viernes, lo que activó un despliegue de búsqueda por parte de elementos de distintas estaciones de bomberos de la capital del estado.

Identifican a los jóvenes y confirman que no presentaban lesiones

Fue hasta las 00:00 horas cuando los rescatistas lograron ubicar a José de Jesús Jaraleño, de 26 años, y Alan Isael Ruiz López, de 19, quienes se encontraban desorientados pero sin lesiones.

Senderistas solicitaron apoyo al perder la orientación

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los jóvenes iniciaron su recorrido cerca de las 13:00 horas; sin embargo, al caer la noche perdieron la orientación dentro del cañón, por lo que optaron por solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Tras ser localizados, los bomberos iniciaron las maniobras de descenso y rescate, las cuales concluyeron de manera exitosa alrededor de las 02:17 horas de este sábado. Ambos jóvenes fueron valorados en el sitio sin que se detectaran afectaciones a su salud.

Llaman a extremar precauciones en zonas naturales

Las autoridades reiteraron el llamado a quienes realizan actividades de senderismo o exploración en zonas naturales a tomar precauciones, planear rutas con anticipación y evitar internarse en áreas de difícil acceso sin el equipo y la preparación adecuados.