Rescatan bomberos a mujer tras caer a fosa en Panteón de Coahuila

Paramédicos trasladaron a una mujer a un centro médico tras sufrir lesiones en la cadera por el desplome de una estructura sepulcral.

Las labores de limpieza de una tumba terminaron en un accidente para Emilia Treviño, de 56 años, quien cayó al interior de una fosa en el Panteón Santo Cristo y tuvo que ser auxiliada por elementos del cuerpo de bomberos.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, cuando la mujer acudió al cementerio situado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, acompañada de su esposo, para realizar trabajos de limpieza en la sepultura de un familiar.

Mientras se encontraba en el sitio, Emilia pisó sobre la estructura de la tumba, que no soportó su peso y se desplomó, provocando que terminara en el fondo de la fosa, a unos cuatro metros de profundidad.

Al caer, la mujer comenzó a presentar molestias en la cadera, situación que le impidió salir por cuenta propia. Su esposo trató de ayudarla, pero al no poder hacerlo, pidió la intervención de los cuerpos de emergencia.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos de la Estación 3, quienes se encargaron de realizar las maniobras para extraerla de la fosa.

Después de ponerla a salvo, paramédicos de una ambulancia particular le brindaron atención y posteriormente la llevaron a un hospital, donde sería sometida a estudios para conocer el tipo de lesiones que presentaba.