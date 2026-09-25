Rescatan a pequeño oso atrapado en un árbol en Parras

Después de los trabajos realizados desde el miércoles, los elementos lograron rescatar al pequeño oso sin que resultara lesionado

La presencia de un pequeño oso en lo alto de un árbol movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos hasta el Ejido 28 de Agosto, donde habitantes solicitaron apoyo para poner a salvo al animal.

El reporte se recibió durante la noche de este miércoles, por lo que personal de emergencia acudió al lugar y realizó las maniobras necesarias para facilitar el descenso del oso, procurando en todo momento evitar riesgos tanto para los habitantes como para el ejemplar.

Después de los trabajos realizados, los elementos lograron rescatar al pequeño oso sin que resultara lesionado. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Parras, donde quedó bajo resguardo temporal.

Las autoridades estatales correspondientes serán las encargadas de determinar las condiciones del animal y establecer el procedimiento para su atención y posterior liberación en un lugar adecuado.

Ante este tipo de avistamientos, las autoridades exhortan a la población a no acercarse, intentar capturar ni manipular animales silvestres, ya que hacerlo puede representar un peligro para las personas y para los propios ejemplares.

El llamado es a mantener una distancia segura y reportar inmediatamente la presencia de fauna silvestre a las corporaciones de emergencia, para que personal capacitado pueda intervenir.