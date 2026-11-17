Paramédicos atendieron a la afectada por una probable fractura de cadera derecha y la trasladaron en ambulancia a la Clínica 88 del IMSS.

Una cuatrimoto terminó dentro de un desagüe pluvial en la curva de Merco, en las inmediaciones de la colonia Analco, en el municipio de Ramos Arizpe, donde una mujer sufrió lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de rescate.

El percance fue reportado a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para atender a la ocupante del vehículo, quien permanecía al interior del canal.

Rescate en el canal y valoración por probable fractura de cadera

Los elementos de auxilio iniciaron las labores de rescate y proporcionaron atención prehospitalaria a la afectada, mientras coordinaban las maniobras necesarias para retirarla de la zona.

De acuerdo con la valoración inicial, la mujer presentaba una probable fractura de cadera derecha, lesión que requirió precaución durante su extracción.

Traslado en código amarillo a la Clínica 88 del IMSS

Después de completar las maniobras, la paciente fue colocada en una ambulancia para continuar con su atención y ser trasladada a un hospital.

El traslado se realizó en código amarillo hacia la Clínica 88 del IMSS, donde quedó a disposición del personal médico para su valoración y tratamiento.