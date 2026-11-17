Los paramédicos identificaron una probable fractura en la cadera derecha, por lo que se determinó su traslado a una unidad hospitalaria

Una mujer resultó lesionada y presentó una probable fractura de cadera del lado derecho después de caer a bordo de una cuatrimoto al interior de un desagüe pluvial, en una curva del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Analco, en Ramos Arizpe.

El accidente movilizó a personal de emergencia, que acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a la conductora, quien se encontraba dentro del canal pluvial.

Debido a las condiciones en las que quedó la mujer, los rescatistas realizaron maniobras especiales para extraerla de manera segura y evitar que sus lesiones se agravaran durante el movimiento.

Durante la valoración inicial, los paramédicos identificaron una probable fractura en la cadera derecha, por lo que se determinó su traslado a una unidad hospitalaria para recibir atención especializada.

La lesionada fue trasladada en código amarillo a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clasificación utilizada por los servicios de emergencia para pacientes que requieren atención hospitalaria sin encontrarse inicialmente en condición crítica.