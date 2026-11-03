Rescatan a mujer atropellada por su propio automóvil

Usuarios del transporte público auxiliaron a una persona de 66 años que quedó atrapada debajo de su vehículo al revisar una falla.

La intervención de varias personas que esperaban el transporte público permitió rescatar a Herminia, de 66 años, quien quedó atrapada debajo de su automóvil luego de que la unidad avanzara cuando intentaba revisar una falla mecánica.

El incidente se registró cerca del puente de Felipe J. Mery, antes del cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde la conductora había detenido su vehículo al presentar problemas mecánicos.

Auxilio de peatones y traslado médico

Al descender para revisar qué ocurría, la mujer se colocó frente al automóvil con la intención de verificar si podía repararlo; sin embargo, la unidad comenzó a desplazarse y terminó pasándole por encima.

Los peatones que se encontraban en la parada de autobús cercana acudieron de inmediato y consiguieron retirarla de debajo del vehículo. Posteriormente, la colocaron a un costado mientras solicitaban ayuda al sistema de emergencias 911.

Tras recibir el reporte, personal de la Secretaría de Salud acudió en una ambulancia para valorar a la mujer y proporcionarle los primeros auxilios.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.