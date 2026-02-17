Rescatan a joven extraviado en el Cañón de San Lorenzo

Bomberos de Saltillo rescataron a un joven que cayó a un barranco de 50 metros en el Cañón de San Lorenzo; permaneció horas atrapado, pero fue hallado estable

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo lograron rescatar con éxito a un joven que se extravió en el Cañón de San Lorenzo, luego de permanecer varias horas en un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

El Gobierno Municipal informó que el operativo inició la tarde del domingo y se prolongó durante la madrugada de este lunes, culminando con el ascenso seguro del afectado.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, detalló que el joven rescatado es Antonio Cortés, de 24 años, quien fue ubicado en la zona conocida como “El Mirador”.

El reporte se recibió alrededor de las 18:30 horas, comenzando de inmediato el ascenso de los rescatistas. Cerca de las 20:30 horas se logró el primer contacto auditivo con el joven, quien se encontraba en un área de difícil acceso.

Finalmente, a las 4:44 de la mañana los bomberos llegaron hasta él, lo valoraron y confirmaron que estaba estable y sin lesiones, concluyendo el rescate a las 8:00 horas.

Afortunadamente, Antonio llevaba su teléfono celular con suficiente batería, además de pilas para sus lámparas, lo que le permitió mantenerse comunicado y facilitar su localización.

Gracias a ello, pudo establecer contacto con los cuerpos de emergencia, quienes lo acompañaron en todo momento durante la maniobra de rescate en el terreno escarpado.

Las autoridades subrayaron la importancia de tomar medidas preventivas antes de realizar senderismo, como acudir acompañado por alguien que conozca la zona, portar celular con batería suficiente y equipo básico para emergencias.

También señalaron que en la sierra es común observar luces a la distancia, muchas veces pertenecientes a otros grupos de excursionistas que se guían entre sí, por lo que no debe generarse alarma inmediata.

No obstante, recalcaron que lo más recomendable es realizar salidas en grupo para evitar situaciones de riesgo como la que enfrentó el joven Antonio.