Rescatan a hombre tras subir a antena de 60 mts en Ramos Arizpe

Luego de aproximadamente 45 minutos de negociación, y tras cumplirse sus peticiones, el hombre decidió descender por sus propios medios

Un hombre fue rescatado la noche de este lunes luego de subir a lo alto de una antena de telefonía celular de aproximadamente 60 metros de altura, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, con dirección a Saltillo, a la altura de la empresa Deacero.

El reporte se recibió alrededor de las 21:45 horas, cuando se alertó que una persona se encontraba en la parte superior de la estructura, en una situación de riesgo y negándose a que alguien se le acercara.

Tras varios minutos de diálogo, el hombre, identificado como Margarito Cuéllar, de 41 años, solicitó agua y cigarros, lo que permitió que un elemento del cuerpo de Bomberos ascendiera para entregarle los artículos y establecer comunicación directa con él.

Durante la intervención, el hombre pidió hablar con su hermana, por lo que autoridades lograron ubicar y trasladar al lugar a Fabiola Cuéllar, quien participó en las labores de convencimiento. Asimismo, se contó con el apoyo de elementos de la Marina.

Luego de aproximadamente 45 minutos de negociación, y tras cumplirse sus peticiones, el hombre decidió descender por sus propios medios, sin que se reportaran lesiones.

En el operativo también participaron personal del Instituto Municipal de la Mujer, encabezado por su directora Gabriela Chávez, así como psicólogas que brindaron apoyo durante la intervención para lograr una resolución sin riesgos.

Autoridades destacaron que la coordinación entre cuerpos de emergencia y el acompañamiento psicológico fueron clave para evitar una situación mayor.