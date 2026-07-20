Rescatan a hombre que intentaba lanzarse de puente en Saltillo

El operativo provocó expectación entre quienes transitaban por la zona, además de afectaciones momentáneas a la circulación

Una intensa movilización de elementos de seguridad y cuerpos de rescate se registró la tarde-noche de este domingo en el puente vehicular ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Venustiano Carranza, luego de que un hombre fuera visto en la parte alta de la estructura con la aparente intención de lanzarse.

Rescatistas dialogaron con el hombre

Tras recibir el reporte, policías y paramédicos acudieron al sitio para acordonar el área y mantener bajo control la situación, mientras otro grupo de rescatistas iniciaba un diálogo con la persona para convencerla de abandonar su decisión.

El operativo provocó expectación entre quienes transitaban por la zona, además de afectaciones momentáneas a la circulación.

Autoridades evitaron que ocurriera una tragedia

Luego de varios minutos de labores, las autoridades lograron persuadir al hombre para que descendiera del puente, evitando así que ocurriera una tragedia. Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el incidente, mientras las corporaciones correspondientes continúan con el seguimiento del caso y brindan la atención necesaria al involucrado.