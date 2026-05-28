Rescatan a familia tras ser arrastrada por arroyo

Una familia de tres integrantes fue rescatada en Piedras Negras luego de que la corriente del arroyo Primavera arrastrara su camioneta durante una tormenta

Una familia de tres integrantes fue rescatada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal de Coahuila, luego de que la corriente del arroyo Primavera arrastrara la camioneta en la que viajaban durante la tormenta registrada en la región norte del estado.

El operativo ocurrió en la colonia Buena Vista de Piedras Negras, donde las lluvias intensas movilizaron a diversas corporaciones de seguridad y auxilio.

De acuerdo con el reporte oficial, vecinos del sector solicitaron apoyo de emergencia al observar que una camioneta color gris era arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar el arroyo.

Los ocupantes quedaron atrapados mientras el nivel del agua aumentaba rápidamente debido a las precipitaciones registradas durante la tarde y noche.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban recorridos preventivos por distintos sectores afectados por las lluvias cuando recibieron el reporte ciudadano. Los agentes acudieron de inmediato al lugar y lograron poner a salvo a la familia, además de retirar la unidad afectada para evitar mayores riesgos.

La tormenta que impactó la región norte de Coahuila provocó movilización de corporaciones estatales en distintos municipios, principalmente en zonas urbanas y rurales de Piedras Negras. Autoridades reportaron además vehículos varados, calles inundadas y familias atrapadas en diversos sectores debido a la acumulación de agua.

Operativos preventivos por lluvias

La Policía Estatal también participó en labores de rescate y apoyo a ciudadanos afectados por las condiciones climatológicas. Durante las últimas horas, los elementos desplegaron recorridos de vigilancia y atención en colonias consideradas de riesgo por el crecimiento de arroyos y escurrimientos.

Las corporaciones estatales realizaron acciones de proximidad social para auxiliar a conductores cuyos vehículos quedaron detenidos por las inundaciones.

Asimismo, brindaron apoyo a familias que solicitaron asistencia para trasladarse a zonas seguras mientras continuaban las lluvias en la región.

Las precipitaciones registradas este martes en el norte de Coahuila se presentaron junto con fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas, condiciones que también generaron reportes de afectaciones en vialidades y cortes momentáneos de circulación en algunos sectores de Piedras Negras y municipios cercanos.

Autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar arroyos, vados y zonas inundadas durante las lluvias, debido al riesgo que representan las corrientes repentinas. Además, recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y reportar cualquier situación de emergencia a los números oficiales.

Mantienen vigilancia en la Región Norte

La Fiscalía General del Estado informó que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal mantendrán recorridos de vigilancia y apoyo mientras persistan las condiciones climáticas adversas. De igual forma, la Policía Estatal continuará coordinando acciones preventivas para atender reportes ciudadanos.

En los últimos años, la región norte de Coahuila ha registrado lluvias intensas y fenómenos meteorológicos severos durante la temporada de tormentas, situación que obliga a reforzar operativos preventivos en zonas cercanas a arroyos y cauces naturales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no intentar cruzar corrientes de agua durante tormentas, ya que el aumento súbito del nivel puede arrastrar vehículos en cuestión de segundos, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes.