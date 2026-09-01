Rescatan a dos senderistas atrapados en río El Chiflón

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 16:30 horas, movilizando a cuerpos de auxilio ante el riesgo que representaba la creciente

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Dos personas que realizaban senderismo tuvieron que ser auxiliadas luego de quedar atrapadas por el incremento de la corriente en el río de El Chiflón, tras registrarse un aumento en el nivel del agua durante la tarde del domingo 30 de agosto.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 16:30 horas, movilizando a cuerpos de auxilio ante el riesgo que representaba la creciente.

Protección Civil acudió al rescate de los senderistas

Aunque El Chiflón pertenece territorialmente al municipio de Saltillo, la coordinación entre las autoridades municipales permitió que elementos de Protección Civil de General Cepeda acudieran al sitio para brindar una respuesta inmediata y realizar las maniobras necesarias para poner a salvo a los senderistas.

Piden extremar precauciones durante las lluvias

La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia evitó que el incidente pasara a mayores y permitió que las dos personas fueran rescatadas de la zona de riesgo.

El hecho vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar precauciones al realizar actividades en cauces y áreas naturales, principalmente durante o después de lluvias, cuando el nivel de los arroyos y ríos puede aumentar repentinamente.