Rescatan a dos mujeres extraviadas en la Sierra Zapalinamé

Elementos de Bomberos y Rescate Vertical ubicaron a las excursionistas en un árbol tras seis horas de búsqueda en el cañón.

Dos mujeres fueron localizadas por elementos del Cuerpo de Bomberos después de permanecer extraviadas durante alrededor de seis horas en la Sierra de Zapaliname.

El reporte fue recibido a través del Sistema Estatal de Emergencias, por lo que se solicitó apoyo para localizar a Gabriela Peña, de 38 años, y Jaidi Peña, de 18, quienes se encontraban en el área del Cañón de San Lorenzo.

Una brigada de Bomberos, integrada por elementos de la estación 2 y personal de Rescate Vertical, se trasladó al sector para comenzar la búsqueda.

Las labores se prolongaron durante aproximadamente seis horas hasta que los rescatistas lograron establecer contacto con las mujeres, quienes permanecían sobre un árbol debido a que la falta de luz les impedía continuar con el descenso.

Una vez ubicadas, los elementos realizaron una valoración para conocer su estado de salud y posteriormente iniciaron las maniobras para ayudarlas a bajar de la sierra.

Gabriela y Jaidi lograron salir del lugar sin lesiones y fueron entregadas a sus familiares. El operativo concluyó después de las labores de localización y descenso realizadas por los cuerpos de emergencia.