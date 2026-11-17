Cuerpos de emergencia utilizaron equipo hidráulico para liberar al automovilista tras un choque frontal registrado frente al parque industrial.

Un hombre quedó prensado dentro de su automóvil luego de protagonizar un choque frontal contra una camioneta de carga sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del Parque Industrial Santa María.

El accidente ocurrió cuando una Mercedes-Benz Sprinter, perteneciente a la compañía DIFRENOSA y conducida por Gabriel Saldaña Zote, de 37 años, circulaba por dicha vía.

Invasión de carril y colisión en la carretera Monterrey-Saltillo

El conductor habría invadido los carriles de circulación contraria, brincó el camellón central y terminó atravesándose al paso de un automóvil Seat que se desplazaba de norte a sur.

La unidad particular era conducida por Juan Antonio Herrera Tobías, quien no pudo evitar el impacto y terminó con su vehículo severamente afectado por el choque.

Rescate con equipo hidráulico y traslado hospitalario

A consecuencia de la colisión, Herrera Tobías quedó prensado al interior del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, quienes utilizaron equipo hidráulico para realizar las maniobras de extricación y liberarlo.

Una vez rescatado, el conductor fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica, mientras autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer las circunstancias en que ocurrió.