Rescatan a burrito tras caer en fosa en ejido de Saltillo

El incidente se registró luego de que el animal cayera en una fosa sanitaria, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia

Un burrito que se encontraba en peligro fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo con el apoyo de habitantes del ejido Guadalupe Victoria, en un operativo que concluyó de manera exitosa.

El incidente se registró luego de que el animal cayera en una fosa sanitaria, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte, los rescatistas realizaron diversas maniobras utilizando equipo especializado, además de coordinar esfuerzos con vecinos del lugar, quienes colaboraron activamente para lograr poner a salvo al animal. La rápida intervención permitió que el burrito fuera extraído sin complicaciones mayores.

Tras el rescate, se confirmó que el animal no presentaba lesiones graves. Autoridades municipales, a través de Protección Civil y Bomberos, reiteraron la importancia de reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, destacando la colaboración ciudadana como un factor clave en este tipo de acciones.