Rescatan a automovilista arrastrado por la corriente en Saltillo

Además del rescate del conductor, elementos municipales apoyaron a familias cuyos vehículos quedaron varados por los escurrimientos

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La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo evitó una tragedia la tarde de este lunes, luego de que un automovilista quedó atrapado cuando su vehículo comenzó a ser arrastrado por la corriente de agua en la colonia Australia.

El conductor, identificado como José Antonio Ramírez, de 63 años, fue rescatado sano y salvo tras un operativo de emergencia desplegado por los cuerpos de seguridad.

El rescate se realizó con apoyo de una cuerda y una patrulla

Para poner a salvo al hombre, uno de los oficiales aseguró una cuerda a su cintura y el otro extremo a una patrulla, con lo que logró avanzar entre la fuerte corriente hasta llegar al vehículo. Después de sacar al conductor por una de las ventanas, ambos fueron llevados a un lugar seguro sin que se reportaran lesiones.

Tras el rescate, el automovilista agradeció a los policías por haberle salvado la vida.

Las lluvias mantienen activos los servicios de auxilio

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las lluvias registradas este lunes han generado múltiples servicios de auxilio en distintos sectores de la ciudad.

Además del rescate del conductor, elementos municipales apoyaron a familias cuyos vehículos quedaron varados por los escurrimientos, auxiliaron a una decena de automovilistas y realizaron labores para desalojar el agua en viviendas afectadas.

Los recorridos de vigilancia y atención continúan principalmente en colonias del poniente, entre ellas Australia, Landín, Guayulera y Patria Nueva.