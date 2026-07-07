Rescatan a automovilista arrastrado por la corriente en Saltillo

La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo evitó una tragedia la tarde de este lunes, luego de que un automovilista quedó atrapado cuando su vehículo comenzó a ser arrastrado por la corriente de agua en la colonia Australia.
El conductor, identificado como José Antonio Ramírez, de 63 años, fue rescatado sano y salvo tras un operativo de emergencia desplegado por los cuerpos de seguridad.
El rescate se realizó con apoyo de una cuerda y una patrulla
Para poner a salvo al hombre, uno de los oficiales aseguró una cuerda a su cintura y el otro extremo a una patrulla, con lo que logró avanzar entre la fuerte corriente hasta llegar al vehículo. Después de sacar al conductor por una de las ventanas, ambos fueron llevados a un lugar seguro sin que se reportaran lesiones.
Tras el rescate, el automovilista agradeció a los policías por haberle salvado la vida.
Las lluvias mantienen activos los servicios de auxilio
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las lluvias registradas este lunes han generado múltiples servicios de auxilio en distintos sectores de la ciudad.
Además del rescate del conductor, elementos municipales apoyaron a familias cuyos vehículos quedaron varados por los escurrimientos, auxiliaron a una decena de automovilistas y realizaron labores para desalojar el agua en viviendas afectadas.
Los recorridos de vigilancia y atención continúan principalmente en colonias del poniente, entre ellas Australia, Landín, Guayulera y Patria Nueva.