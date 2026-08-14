Rescatan 63 perros con signos de abandono en Castaños, Coahuila

Asociaciones protectoras también participaron en el traslado de los animales hacia espacios donde pudieran recibir alimentación y cuidados especializados

Un reporte ciudadano permitió a la Fiscalía General del Estado realizar el rescate de 63 perros que se encontraban en condiciones de abandono, desnutrición y presunto maltrato en un supuesto albergue de canes en el municipio de Castaños.

Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, informó que el operativo se realizó durante la tarde y noche del miércoles con el apoyo de fuerzas de seguridad.

El funcionario señaló que la intervención fue posible a partir de la denuncia presentada por un ciudadano, lo que permitió a la autoridad acudir al lugar.

Los animales fueron localizados en condiciones que requerían atención, por lo que fueron retirados del inmueble para recibir valoración y cuidados. Fernández Montañez destacó que la Fiscalía mantiene acciones para proteger a los animales considerados seres sintientes.

Rescate de 63 perros comenzó con la denuncia por una mascota

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en la calle Salvador Díaz Mirón entre Francisco Villa y Apolonio Luna de la colonia Libertad, donde autoridades encontraron a decenas de perros bajo condiciones que generaron preocupación entre los rescatistas.

Información publicada por medios locales señala que la diligencia surgió después de una denuncia relacionada con una perrita French Poodle llamada Lía.

De acuerdo con información obtenida, la familia de Lía reportó que había identificado a su mascota en publicaciones relacionadas con la Fundación Frichem, organización que al parecer no cuenta con registros legales.

Los propietarios aseguraron que acreditaron la propiedad del animal y posteriormente recibieron información de que la perrita estaba bajo resguardo.

La familia también denunció que realizó pagos por vacunas y esterilización, además de que posteriormente recibió una solicitud adicional de dinero.

Ante la falta de información sobre el paradero y estado de salud de Lía, los propietarios acudieron ante las autoridades para solicitar su localización.

La denuncia llevó a las autoridades hasta el inmueble utilizado por la organización. Durante la diligencia fueron encontrados 63 perros, algunos de ellos con signos visibles de deterioro físico y problemas que requerían atención veterinaria prioritaria.

Medios locales reportaron que alrededor de 10 animales necesitaban atención urgente después de ser retirados del lugar.

El operativo involucró a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, corporaciones estatales, federales y policías municipales, además de personal ministerial y especialistas.

Asociaciones protectoras también participaron en el traslado de los animales hacia espacios donde pudieran recibir alimentación, valoración médica y cuidados especializados.

Fiscalía investiga condiciones en que estaban los animales

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias en que se encontraban los perros y determinar si existen responsabilidades derivadas de los hechos.

El inmueble quedó sujeto a las diligencias correspondientes, mientras los animales fueron puestos bajo resguardo para su atención.

Reportes publicados por Zócalo y otros medios regionales señalaron que distintas organizaciones protectoras ya habían cuestionado las condiciones en que se encontraban algunos animales.

También se informó que las autoridades recibieron señalamientos relacionados con la operación del lugar y la situación de varios perros.

El caso de Lía permitió ampliar la intervención, pues la búsqueda de una sola mascota llevó a las autoridades hasta un inmueble donde permanecían decenas de animales.

La denuncia ciudadana terminó revelando una situación de mayor dimensión y provocó el retiro de los perros para evitar que continuaran en las mismas condiciones.

La Fundación Frichem había sido presentada anteriormente en medios locales como una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros.

En octubre de 2024, una publicación describió trabajos de recuperación de animales que habían sufrido abandono o maltrato y mencionó a Lizbeth Almazán como responsable de la organización.

Ese antecedente adquiere relevancia dentro de la investigación actual, aunque corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió con los animales localizados durante el operativo.

La Fiscalía deberá establecer si las condiciones encontradas constituyen delitos y, en su caso, determinar quiénes serían responsables conforme avance la carpeta.

Federico Fernández Montañez afirmó que este tipo de acciones forman parte de las labores de protección de las mascotas y animales.

El fiscal general sostuvo que la atención de los reportes ciudadanos permite intervenir cuando existen indicios de abandono, desnutrición o maltrato contra seres sintientes.

Los 63 perros permanecerán bajo atención mientras se determina su situación y se realizan las diligencias correspondientes. Asociaciones protectoras han participado en las labores de traslado y atención, debido a las condiciones físicas que presentaban algunos ejemplares al momento del rescate.

La Fiscalía continuará con la integración de la investigación para esclarecer los hechos ocurridos en Castaños. La autoridad también deberá determinar las condiciones legales del inmueble y las posibles responsabilidades relacionadas con los animales encontrados durante el operativo del miércoles.