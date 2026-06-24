Rescata Protección Civil más de 220 animales en lo que va del año

En todos los casos, explicó, se aplicaron los protocolos correspondientes para salvaguardar a la población, sin dañar a los ejemplares.

En lo que va del año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, ha realizado un total de 222 servicios relacionados con el rescate y control de animales en el municipio, según lo informó Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia.

Enfatizó que, las acciones reflejan el compromiso de la corporación, no sólo con la seguridad de las personas, sino también con el bienestar animal y la preservación de la fauna local.

Detalló que, el mayor número de intervenciones corresponde al rescate de mascotas. En este rubro se han atendido 145 casos de perros y gatos en situación de riesgo, incluyendo animales atrapados en coladeras, árboles o que quedaron atorados en algún lugar.

Juárez Llanas destacó que cada reporte es atendido con el mismo profesionalismo. “Para muchas familias, sus mascotas son un integrante más del hogar”, subrayó.

En cuanto a fauna silvestre, dijo, la dependencia ha ejecutado 17 rescates de especies como halcones, tlacuaches, águilas y búhos, los cuales posteriormente fueron canalizados a una a una veterinaria especializada, así como a las instituciones competentes para su valoración y reintegración a su hábitat.

El director subrayó la importancia de no manipular estos animales y reportarlos de inmediato al 911 o directamente a Protección Civil al número 871 712 00 66, para evitar daños, tanto a la especie, como a la ciudadanía.

Respecto al control de fauna, mencionó, se han capturado 50 víboras en domicilios y áreas públicas, además de atender cinco reportes por perros agresivos y aproximadamente cinco servicios más relacionados con tarántulas o murciélagos.

En todos los casos, explicó, se aplicaron los protocolos correspondientes para salvaguardar a la población, sin dañar a los ejemplares.

Finalmente, Jorge Luis Juárez Llanas, hizo un llamado a la población a seguir reportando cualquier situación de riesgo y recordó que el personal de Bomberos y Protección Civil está capacitado y disponible las 24 horas.