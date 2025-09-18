Resaltan importancia de vacuna contra el VPH en menores

Especialistas subrayan que aplicar la dosis contra el Virus del Papiloma Humano a tiempo es una medida preventiva que ofrece beneficios duraderos

Autoridades de salud señalaron que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es fundamental en la protección de los menores desde nivel primaria, antes de que comiencen su vida sexual, con el objetivo de prevenir diversas enfermedades a futuro.

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y está vinculado al desarrollo de varios tipos de cáncer, principalmente el de cuello uterino, así como el anal, de pene y orofaríngeo. Vacunar a los niños y niñas en edad escolar reduce de manera significativa el riesgo de contagio y fortalece la salud pública en general.

Especialistas subrayan que aplicar la dosis a tiempo es una medida preventiva que ofrece beneficios duraderos.

Al proteger a los menores desde temprana edad, se contribuye a reducir la carga de enfermedades graves en la población y se brinda mayor tranquilidad a las familias.

Maestros de nivel primaria señalaron que la vacunación dentro de las escuelas facilita el acceso y garantiza que más alumnos reciban la dosis.

“Es un acierto que la vacuna llegue a las aulas; así aseguramos que todos los niños tengan la oportunidad de protegerse”, comentó un docente.

Padres de familia también expresaron su confianza en la campaña. “Nos sentimos más tranquilos sabiendo que nuestros hijos estarán prevenidos contra un virus tan común. A veces no dimensionamos lo importante que es, pero esto puede salvarles la vida en un futuro”, dijo un padre de familia.

Incluso estudiantes que recibieron la vacuna compartieron su experiencia positiva.

“No me dolió mucho y me siento bien. Mis papás me dijeron que es para mi salud y estoy contenta de estar protegida”, expresó una alumna de sexto grado.

Las autoridades de salud reiteraron que la vacunación contra el VPH es una herramienta fundamental para reducir enfermedades relacionadas con este virus y continuará aplicándose en las instituciones educativas de la región.