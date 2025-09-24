Resaltan aporte de Mauricio en preservación paleontológica

El director del Museo del Desierto, Arturo González, destacó la trascendencia de su aportación a la paleontología y al patrimonio cultural del país

Tras el fallecimiento del reconocido político neolonés, Mauricio Fernández, el director del Museo del Desierto, Arturo González, destacó la trascendencia de su aportación a la paleontología y al patrimonio cultural del país.

Lo describió como “un personaje como no hemos tenido muchos en México”, al resaltar que su capacidad para adquirir piezas únicas permitió conformar colecciones valiosas de fósiles y arte

González subrayó que Fernández no solo acumuló acervos, sino que los puso al servicio de la comunidad científica y del público en general, lo que lo convirtió en un referente nacional.

“Con Mauricio se nos va un gran socio, un gran aliado”, expresó, al recordar que participaba activamente en subastas internacionales donde se ofertaban “tesoros de la tierra”, piezas que logró traer a México.

El paleontólogo consideró significativo que, a diferencia de los grandes museos del mundo que construyeron sus acervos a partir de colecciones extranjeras, Fernández apostó por acercar a los mexicanos materiales de otras latitudes para enriquecer el conocimiento y la experiencia cultural: “traer piezas de otras partes del mundo para que los mexicanos las conozcan… es una cosa muy bonita”, afirmó.

En cuanto a la colaboración con el Museo del Desierto, González recordó diversos trabajos desarrollados en conjunto, entre ellos el estudio de materiales de Vallecillo y el montaje del esqueleto de una jirafa alcanzada por un rayo, realizado íntegramente por el equipo técnico del museo.