Resalta Javier Díaz sus resultados en gira de trabajo por Texas

Durante la gira también tuvo un encuentro con el basquetbolista de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, quien reiteró su vínculo con Saltillo

El alcalde Javier Díaz González calificó como positiva la gira de trabajo realizada por Austin y Round Rock, Texas, donde sostuvo encuentros con autoridades, empresarios y organismos vinculados con sectores de tecnología, innovación y manufactura avanzada.

Señaló que estas reuniones permiten fortalecer la relación entre Saltillo y Texas y avanzar en el proyecto de consolidar un “Saltillo Valley”, enfocado principalmente en tecnología e inteligencia artificial.

Durante la gira también tuvo un encuentro con el basquetbolista de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, quien reiteró su vínculo con Saltillo y su disposición para continuar apoyando la recuperación de espacios públicos.

Díaz González confirmó que el jugador regresará en 2027, con motivo del 450 aniversario de la ciudad, para participar en la rehabilitación de una nueva plaza, con lo que serían cuatro espacios deportivos intervenidos mediante este esfuerzo.

El alcalde recordó que Barnes ya ha contribuido con la renovación de tres espacios en Saltillo: Mirasierra Spurs, Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs, mediante aportaciones económicas y trabajo conjunto con empresas.

Díaz destacó que estos lugares permanecen activos con niñas, niños, jóvenes y familias que acuden diariamente a practicar deporte, por lo que consideró que la próxima intervención permitirá ampliar el impacto de este proyecto en otro sector de la ciudad.