Resalta Javier Díaz impulso estatal al desarrollo de Saltillo

El edil reconoció las obras viales y sociales del gobierno estatal, como ampliaciones carreteras, pavimentación y mejoras comunitarias en diversas colonias.

Tras el Segundo Informe Ciudadano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el respaldo que el Gobierno del Estado ha brindado a la capital coahuilense, lo que —afirmó— ha permitido consolidarla como una de las ciudades con mejor calidad de vida en el país. Señaló que la coordinación permanente entre ambas administraciones ha sido clave para fortalecer áreas estratégicas como seguridad, movilidad y obra pública.

Díaz González destacó que programas como “Aquí Vamos Gratis” se han convertido en un apoyo directo para miles de familias, al ofrecer transporte público gratuito con unidades nuevas y rutas que conectan diversos puntos de la ciudad. Asimismo, subrayó que la colaboración estatal ha sido fundamental para mantener a Saltillo como una de las capitales más seguras de México y con una corporación policiaca reconocida a nivel nacional.

El edil agradeció además las obras viales y sociales impulsadas por el gobierno estatal, como la ampliación del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y de la carretera Saltillo–Derramadero, así como acciones de pavimentación, mejora de espacios públicos y fortalecimiento comunitario en múltiples colonias. Reiteró que la alianza entre municipio, Estado, iniciativa privada y ciudadanía permitirá que Saltillo continúe avanzando como una de las ciudades más competitivas y con mayor formalidad laboral en México.