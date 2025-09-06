Resalta buena relación de Coahuila con el Gobierno federal

Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso, confió en que haya más anuncios de obras de infraestructura para el estado en la próxima visita presidencial

En el marco de la visita el próximo domingo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Saltillo para rendir su informe de actividades ante los coahuilenses, la presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez, destacó la buena relación que existen en lo institucional y en lo personal entre el gobernador Manolo Jiménez y la mandataria.

“Hemos visto comunicación, hemos visto diálogo y reconocimiento tanto de parte del estado con la Presidenta como de la Presidenta con el Gobernador en la estrategia de seguridad, en temas económicos”, comentó.

Recordó que se han liberado recursos federales para Coahuila para la promoción de programas de empleo en regiones como la Laguna, y confió en que haya más anuncios de obras de infraestructura para el estado.

“Ojalá traiga buenas noticias para Coahuila”, expresó.

Van a castigar delitos cometidos a través de la IA

Morales Núñez dijo que durante la sesión del pasado martes, se propuso combatir delitos cibernéticos que se cometen a través del uso de la inteligencia artificial, particularmente para proteger a menores de edad y mujeres.

“Se debe regular el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes y videos falsos, a partir de cualquier fotografía que se saca de redes sociales o de internet, y estamos viendo la dimensión de qué podemos estar legislando y que las autoridades tengan la facultad de castigar a quienes lo están haciendo”.