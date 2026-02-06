Reportan vecinos perro agresivo en colonia de Saltillo

Vecinos señalaron que el perro tiene un propietario identificado, pero continúa siendo sacado a la calle sin medidas de control

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Habitantes de la colonia Topochico reportan la presencia recurrente de un perro con comportamiento agresivo que deambula sin correa ni supervisión en la vía pública, situación que ha generado preocupación entre vecinos ante el riesgo para peatones, menores de edad y otros animales.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, los hechos se registran en la calle José María Arteaga, entre Felipe Ángeles y General Francisco Coss, donde el animal ha protagonizado incidentes previos, incluyendo agresiones a otras mascotas.

Vecinos señalaron que el perro tiene un propietario identificado, pero continúa siendo sacado a la calle sin medidas de control, lo que ha provocado conflictos recurrentes en la zona.

Algunos residentes indicaron que, al intentar ahuyentar al animal, se han generado daños materiales involuntarios a vehículos estacionados.

Madres y padres de familia manifestaron temor por la seguridad de sus hijos, especialmente menores, al señalar que evitan salir de sus viviendas cuando el perro se encuentra en la calle. Una vecina relató que su mascota fue atacada y resultó lesionada en un incidente anterior.

Los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el reporte y verifiquen la situación, a fin de prevenir un posible ataque de mayor gravedad y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado si el caso ha sido canalizado a las áreas correspondientes de control animal o seguridad pública.