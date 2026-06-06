Reportan saldo blanco en Saltillo pese a intensa tormenta

Entre los principales incidentes atendidos, destaca el reporte de un árbol incendiado, presuntamente por el impacto de un rayo

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos que se registraron durante la noche de este jueves en Saltillo dejaron únicamente afectaciones menores y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informó el Gobierno Municipal.

Ante las condiciones meteorológicas, todos los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, reforzaron los recorridos de supervisión y vigilancia en los diferentes sectores de la capital coahuilense para atender cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con el reporte oficial emitido la noche del jueves, se registraron encharcamientos en los cruces de los bulevares Luis Donaldo Colosio y José Musa de León, Luis Donaldo Colosio y Liceo Freinet, además de La Misión y Los Pastores, donde las autoridades implementaron cierres preventivos a la circulación vehicular.

Asimismo, se mantuvo el monitoreo constante en el bulevar José Musa de León, antes de llegar a Los Valdez, para determinar si era necesario restringir el paso.

Entre los incidentes atendidos destacan el reporte de un árbol incendiado, presuntamente por el impacto de un rayo, así como el apoyo brindado a dos automovilistas cuyas unidades resultaron afectadas por un hundimiento en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda, además de un vehículo abandonado que quedó atrapado por la corriente en el bulevar Los Pastores.

Las autoridades municipales informaron que este viernes comenzarán labores de limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas, mediante brigadas de las direcciones de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Obras Públicas, que realizarán el retiro de lodo, basura y maleza acumulada por las lluvias.

Además, dependencias como Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y Desarrollo Rural permanecerán atentas para brindar apoyo en caso de ser necesario.

Protección Civil reiteró que la alerta se mantiene vigente debido a los pronósticos que prevén nuevas lluvias intensas durante la madrugada de este viernes, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua o vialidades inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al sistema 9-1-1.