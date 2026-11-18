El alcalde Miguel Riquelme informó que los operativos de seguridad del Buen Fin en Torreón registran saldo blanco, con más de 4,900 negocios participantes.

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, informó que los operativos de seguridad y vialidad desplegados desde el jueves pasado por el Buen Fin han registrado saldo blanco, pese al importante flujo de personas y vehículos en las distintas zonas comerciales.

Señaló que la presencia de elementos de la Policía y Tránsito continuará durante este martes para mantener el orden y brindar seguridad a comerciantes y consumidores.

El edil destacó que más de 4,900 negocios se sumaron a esta jornada comercial, que representa una importante derrama económica para la ciudad.

Asimismo, resaltó que la Administración Municipal extendió durante todo noviembre los descuentos en multas y recargos del impuesto predial, mediante los cuales se han recaudado más de $41 millones de pesos, con una meta de alcanzar los 100 millones al cierre del mes.

Miguel Riquelme, alcalde de Torreón, agradeció a los ciudadanos que han aprovechado los estímulos para cumplir con sus obligaciones tributarias y señaló que estos recursos permiten fortalecer las obras de infraestructura, repavimentación, agua potable, drenaje y servicios públicos en las colonias y comunidades del municipio.

Por otra parte, informó que durante la reunión de seguridad de este martes se revisaron los eventos programados para los próximos días y se acordaron acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Entre las actividades destacan las peregrinaciones, que ya cuentan con cerca de 1,600 grupos registrados; el desfile cívico-deportivo-militar del 20 de noviembre, conciertos en distintas sedes y el partido de Santos Laguna.

Finalmente, el alcalde señaló que ya se preparan los operativos de seguridad para el cierre de año, ante el incremento de movilidad en zonas comerciales, restaurantes y bares, así como por el pago de aguinaldos.

Además, confirmó que continuará la presencia de agentes de Tránsito en el Sistema Vial Abastos-Independencia para orientar a los automovilistas.