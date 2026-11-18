El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, informó que los operativos de seguridad y vialidad desplegados desde el jueves pasado por el Buen Fin han registrado saldo blanco, pese al importante flujo de personas y vehículos en las distintas zonas comerciales.
Señaló que la presencia de elementos de la Policía y Tránsito continuará durante este martes para mantener el orden y brindar seguridad a comerciantes y consumidores.
El edil destacó que más de 4,900 negocios se sumaron a esta jornada comercial, que representa una importante derrama económica para la ciudad.
Asimismo, resaltó que la Administración Municipal extendió durante todo noviembre los descuentos en multas y recargos del impuesto predial, mediante los cuales se han recaudado más de $41 millones de pesos, con una meta de alcanzar los 100 millones al cierre del mes.
Miguel Riquelme, alcalde de Torreón, agradeció a los ciudadanos que han aprovechado los estímulos para cumplir con sus obligaciones tributarias y señaló que estos recursos permiten fortalecer las obras de infraestructura, repavimentación, agua potable, drenaje y servicios públicos en las colonias y comunidades del municipio.
Por otra parte, informó que durante la reunión de seguridad de este martes se revisaron los eventos programados para los próximos días y se acordaron acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Entre las actividades destacan las peregrinaciones, que ya cuentan con cerca de 1,600 grupos registrados; el desfile cívico-deportivo-militar del 20 de noviembre, conciertos en distintas sedes y el partido de Santos Laguna.
Finalmente, el alcalde señaló que ya se preparan los operativos de seguridad para el cierre de año, ante el incremento de movilidad en zonas comerciales, restaurantes y bares, así como por el pago de aguinaldos.
Además, confirmó que continuará la presencia de agentes de Tránsito en el Sistema Vial Abastos-Independencia para orientar a los automovilistas.