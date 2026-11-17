La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que alrededor de 10 mil elementos participaron en la vigilancia durante el Buen Fin

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reportó saldo blanco durante el desarrollo del Buen Fin, tras desplegar alrededor de 10 mil elementos de corporaciones estatales, federales y municipales para reforzar la vigilancia en establecimientos comerciales, instituciones bancarias y carreteras de la entidad.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que el operativo se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, las fuerzas federales y las corporaciones municipales, ante el incremento de la actividad comercial durante esta jornada.

El despliegue contempló patrullajes en zonas de concentración de compradores, particularmente centros comerciales, establecimientos y sucursales bancarias, con el propósito de prevenir delitos y atender posibles incidentes relacionados con las operaciones comerciales.

De acuerdo con el funcionario, las acciones de vigilancia también se extendieron a las carreteras de Coahuila, donde se reforzaron los filtros de seguridad y los recorridos por brechas y caminos rurales.

Estas medidas buscaron mantener la presencia de las corporaciones en las principales vías de comunicación y en los puntos de mayor movilidad de personas y vehículos.

Gutiérrez Rodríguez señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió mantener la vigilancia en distintas regiones del estado durante las actividades comerciales.

“En las zonas urbanas, la fuerza estatal junto a los municipios supervisaron centros comerciales, comercios, así como sucursales bancarias”, indicó el secretario.

El operativo también contó con el respaldo del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), mediante el Sistema Estatal de Videovigilancia, utilizado para apoyar las labores de supervisión y coordinación de los elementos desplegados.

La dependencia estatal atribuyó el saldo blanco reportado a las acciones preventivas y al trabajo conjunto de las instituciones participantes.

El balance corresponde a la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública el 15 de noviembre, durante el desarrollo de la jornada comercial del Buen Fin.